Cassano sul Pallone d'Oro a Messi: "Lo scandalo è stato averlo dato a Cannavaro e non a Maldini"

E' il Pallone d'Oro il tema caldo dell'ultima puntata della 'Bobo TV'. Collegato al canale Twitch di Christian Vieri, è Antonio Cassano a dire la sua: "Lo abbiamo detto spesso qui, e lo ha detto Messi sul palco davanti a migliaia di persone ritirando il Pallone d'Oro: a Lewandowski deve essere dato il premio del 2020. Detto questo, ho sentito e letto come l'aver dato il Pallone d'Oro a Messi quest'anno sia stato uno scandalo, ma io dico che gli scandali sono altri. Come ad esempio averlo dato a Sammer e Cannavaro, e non a Maldini. Sammer e Cannavaro hanno fatto un mese bene e hanno vinto... Ma insieme, non fanno neanche la metà di tutto quello che ha fatto Maldini".