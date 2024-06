Cassano vota Napoli: "Con Conte è favorito per lo scudetto insieme all’Inter”

Napoli favorito per lo scudetto dopo l’arrivo di Antonio Conte in panchina.

TuttoNapoli.net

Antonio Cassano fa le carte al campionato, ma anche alla Nazionale dell'Italia in vista di Euro 2024. Intervistato da Sport Mediaset, l'ex attaccante ha esordito tratteggiando il Napoli come nuovo favorito per la Serie A 2024/25, dal momento dell'annuncio in panchina di Antonio Conte: "Ho sempre detto che l'unico che avrebbe potuto svoltare la stagione del Napoli nella passata stagione sarebbe stato Antonio Conte. Con lui in panchina ora gli azzurri sono i favoriti per lo scudetto insieme all'Inter".

E la Juventus?

"Io spero ancora che Thiago Motta non vada alla Juve perché potrebbe esserci lo stesso cinema avuto con Sarri. Ai bianconeri non interessa giocare bene, vogliono solo vincere. Io spero per Thiago, che apprezzo, che possa fare bene, ma la vedo complicata".

Conclusione sull'Italia verso gli Europei.

"Con Luciano Spalletti si va sul sicuro. La squadra deve migliorare sicuramente, ma quando in panchina c'è un fuoriclasse può succedere di tutto e per me l'Italia farà un grande Europeo".