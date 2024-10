Cauet: "Devastante in attacco, il Napoli è una furia! Se il Como gioca a viso aperto..."

Inter ancora favorita? Risponde Benoit Cauet, ex calciatore nerazzurro, ma anche del Como, intervenuto a 1 Station Radio: “Sicuramente l’organico non si è sciolto. Contro il Milan ha giocato molto bene, non con una giusta mentalità in tutta la partita. Il Milan ha vinto meritatamente. L’Inter è partita meno bene dell’anno scorso, ma poi ha reagito molto bene. Le critiche sono giuste perché sta mancando qualcosa. L’Inter ha l’organico migliore. Il gruppo,l’allenatore non è cambiato. Le riserve devo essere bravi ad inserirsi nella squadra, ma con la loro bravura possono insidiare i titolari”

Quali sono le principali concorrenti dell’Inter? “Juve, Napoli in primis. Il Napoli è la squadra più temibile perché non ha coppe e ha un allenatore che se la squadra segue, é uno dei migliori in Europa. La Juve ha dimostrato grande carattere. Il Milan si sta costruendo, l’allenatore ha grandi idee ma ha cambiato tanto. La Lazio con Baroni, molto sottovalutato, sta dimostrando risultati importanti. Siamo solo all’inizio”

Che insidie può nascondere il Como domani? “Il Napoli sta diventando una furia. Fabregas sembra essere molto bravo, sappiamo chi è, anche se non ha esperienza. Fabregas insegna ad andare ad affrontare ogni avversario davanti. Il Napoli davanti ha giocatori devastanti, quindi può fare male che gioca a viso aperto. Però si può anche risolvere anche all’ultimo momento, come successo contro il Parma. Tutte le partite in Italia sono insidiose”.