Cauet esalta Osimhen: "E' straordinario, quest'anno è esploso definitivamente"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, ex calciatore, fra le tante, di Paris Saint Germain ed Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, ex calciatore, fra le tante, di Paris Saint Germain ed Inter: "Osimhen è un calciatore straordinario, quest'anno ha mostrato le sue capacità esplodendo completamente. È un ragazzo d'oro, il quale offre costantemente un apporto rilevante al Napoli. È stato fondamentale ed ha attirato naturalmente l'attenzione di alcune squadre, soprattutto il Bayer Monaco per sostituire il partente Lewandowski. Anche Terrier è un calciatore molto importante, in Francia ha fatto molto bene".