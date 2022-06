Causio: "Pafundi? Paragone con Diego è bestemmia. Deulofeu? Può affermarsi ma non è Mertens"

"E’ un buon giocatore ma ha 16 anni, lasciatelo crescere".

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “Meret? Lo conosco da quando era a Udine, si è perso per i vari infortuni che ha avuto ma è giusto dargli fiducia. Ho letto che Spalletti voleva Ospina, ma per motivi contrattuali non si sono messi d’accordo. E' giusto fare giocare il ragazzo e che il Napoli investa su di lui.

Pafundi? E’ un buon giocatore ma ha 16 anni, lasciatelo crescere. E’ una bestemmia paragonarlo a Maradona, quando parli di Diego ti devi inginocchiare.

Deuolofeu? Credo che abbia tutte le credenziali per affermarsi al Napoli, l’importante che stia bene fisicamente. Ovviamente non credo che possa fare quello che ha fatto Mertens, per il belga chapeau”.