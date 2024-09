Causio: "Partita con la Juve pesa tanto, ma il Napoli sta molto meglio"

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? Pesa tanto, il Napoli sta molto meglio della Juventus perchè ha inserito un giocatore che non a caso Conte ha voluto a tutti i costi che è Lukaku. Ieri ho visto la determinazione, la voglia di vincere e quel qualcosa in più che Conte riesce a dare ai suoi ragazzi.

La Juventus dovrà fare una gran partita, se gioca come fatto ad Empoli diventa complicato per i bianconeri. La mancanza di coppe europee per il Napoli? Dà delle energie importanti, poi Conte quando ha la settimana a disposizione trae il meglio da tutti. Anguissa-Lobotka? Tra le migliori coppie di centrocampisti che ci siano in giro. Conte è entrato nella testa dei ragazzi, ieri ho visto anche soffrire il Napoli. Kvaratskhelia, Lukaku, i centrocampisti, Buongiorno, ma anche Meret ha fatto cose strepitose. Se vai ad analizzare la rosa del Napoli abbiamo il dovere di dire che è una signora squadra. Quando hanno fatto goal sono andati tutti ad abbracciare l’allenatore, questo è importantissimo”.