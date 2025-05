Causio: "So che Conte ha dei problemi a Lecce, ma spero sia accolto con un applauso"

Franco Causio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli incrociando Massimo Mauro in diretta: “Ricordo ancora quando Massimo arrivò dal Catanzaro ad Udine. Mauro voleva giocare con il mio 7, Dalcin si mise in mezzo mi chiamò e mi sottopose la questione, e così gli ho ceduto il 7, ero il più anziano e provavo a dare l’esempio a questi ragazzi.

Lecce non è l’ultimo ostacolo, sarà un ambiente caldo. Conte preparerà questa partita come non mai, lui lì ha dei problemi, spero in un applauso. Il Napoli ha le capacità per vincerne 4”.