Cdm, Scozzafava: "Media spettatori tra le più basse, il tifoso del Napoli si è imborghesito"

A Marte Sport Live è intervenuta la giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava che ha parlato anche dell'affluenza molto bassa prevista per domani: "Il Napoli è una delle squadre con la media più bassa per spettatori. Dal punto di vista economico la società ha fatto un passo verso i tifosi lanciando una campagna abbonamenti a prezzi molto bassi, la struttura anche se non avveniristica è confortevole, non trovo la coerenza da parte del tifoso azzurro. Non mi riferisco al pubblico delle curve che più o meno sono sempre presenti ma agli altri settori dello stadio che vedo costantemente vuoti. Il pubblico azzurro si è imborghesito,



Napoli Cagliari? I rischi ci sono sempre in ogni partita del campionato italiano. Il Napoli dovrà mantenere alta la concentrazione e gestire le varie fasi della partita. Sarà un Napoli ancora una volta diverso perchè l'ampiezza della rosa permette ad Ancelotti un ampio turnover. Credo che domani vedremo l'attacco azzurro composto dai piccoletti. Mi piacerebbe pù di ogni cosa vedere il pubblico allo stadio che questa squadra merita".