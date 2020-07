CdS, Barbano: "Gattuso ha dato un'identità, gettate buone basi. Juve? Gioco non si è visto"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, vice direttore Corriere dello Sport, che ha commentato diversi temi: “Lo scudetto è di Cristiano Ronaldo, nel bene e nel male. Ha fatto gol ed assist che giustificano il suo acquisto ed ha dimostrato che l'usura del tempo non lo scalfisce. Tuttavia è un giocatore ingombrante, impone un modello tattico, non accetta sostituzioni, ha un rapporto diverso con la società rispetto a tutti gli altri giocatori. Questo crea qualche difficoltà di gestione.

C’è un overdose di patrimonio tecnico non facile da gestire, Sarri è stato abbastanza bravo, ma il suo gioco non si è visto. Il potenziale di cui dispone, molto superiore rispetto a tante altre squadre, è stato d’aiuto. Certamente non lo considero un successo di Maurizio, visto com’è arrivato questo scudetto. L’ultima parola la darà la Champions, se Sarri dovesse bissare ciò che ha fatto al Chelsea, vincendo la maggiore competizione, allora non ci sarà altro da dire. La Juve è una squadra di ottimo livello che ha un giocatore che, in quanto campione, è condizionante per gli altri.

Gattuso ha preso una squadra in condizioni disastrose, gli ha dato un’identità. Il Napoli non ha la dotazione della Juve, ma non si può dire che la stagione di Gattuso sia stravolgente, sicuramente ha messo delle buone basi".