CdS, Giordano: "Juve-Napoli madre di tutte le partite. Azzurri hanno più conoscenze..."

Antonio Giordano, firma de Il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match contro la Juventus: "Sarà un piacere ritrovare Sarri in panchina. Sarà lui il principale catalizzatore di attenzioni in quella che sarà la madre di tutte le partite. Il Napoli arriva alla partita nello stesso modo della Juventus. Gli azzurri avranno dalla loro qualche conoscenza in più che, però, non sposta gli equilibri.

Formazione azzurra? Tra oggi e domani si capirà qualcosa in più, probabilmente si andrà verso la riconferma dell'undici visto a Firenze. Nella fase finale contro i viola la squadra ha concesso poco ed ha saputo gestire bene il possesso palla".