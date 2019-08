CdS, Giordano: "Mister X? Credo che Lozano e James siano più vicini di quanto si pensi..."

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Col Marsiglia non c’era nulla di amichevole, lo dimostra lo schiaffo di Payet ad Insigne mi è sembrata una cosa sgradevole. Mister X sul mercato? Non ci credo tanto. Sono convinto che le idee principali restano James e Lozano, tutti gli altri nomi restano alternative nel caso non accade quello che il Napoli spera che accada. Il mercato resta aperto ancora tanti giorni, ma ho il sospetto abbastanza fondato che James e Lozano siano più vicini al Napoli di quanto possa sembrare. Mi sembra che si percepisca un ottimismo che non è solo di facciata”.