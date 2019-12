CdS, Giordano: "Squadra ieri poteva chiedere scusa, ADL non deve togliere le multe!"

Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: "Parole di De Laurentiis? Bisogna andare oltre tutto quello che è successo, ma mi aspettavo che la squadra andasse oltre. In questa città De Laurentiis non è amato, ma ha torto la squadra che ha deciso di rompere e spaccare, entrare in conflitto con la società, contestando una decisione legittima, ma non si fa così. Nel momento che sei stato tu a dare corpo ad un gesto così clamoroso, si poteva nominare un giocatore in rappresentanza per chiedere scusa al presidente, e sarebbe stato un bel gesto. Le multe non vanno tolte! Se togliamo forza e potere anche educativo... Qualche ceffone l'abbiamo preso tutti dai genitori, ma non era la forza della violenza ma il gesto che era necessario. Non si può andare avanti facendo finta di niente".