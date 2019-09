Cds, Pinna smentisce Klopp: "Non c'è simulazione, Robertson sbilancia Callejon con l'anca""

Il giornalista de Il Corriere Dello Sport,Edmondo Pinna è intervenuto ai microfoni di Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Francamente aldilà della volpagine di Klopp tecnicamente nello specifico a molti ha dato l’impressione di una simulazione di Callejon. Vorrei ricordare al tecnico tedesco che quando un giocatore salta l’avversario è normale che cerchi di fare di tutto per evitarlo. C’è un fotogramma che è estremamente chiaro in cui Robertson sposta il corpo con l’anca verso sinistra proprio per evitare che Callejon passi a sinistra e finisca l’azione che aveva cominciato. Vi invito a riguardare il fallo di rigore che più di un fallo basso è proprio il colpo con l’anca che sbilancia Callejon. Senza quel contatto lo spagnolo avrebbe fatto o la figura del simulatore o avrebbe continuato la sua giocata.

Ieri l’arbitro ha tenuto una soglia del fallo estremamente alta, se avessi avuto il minimo dubbio di una simulazione per come ha condotto tutta la partita non avrebbe fischiato.



Metodo arbitraggio? Gli arbitri mi piacciono interventisti, Mi piace Rocchi ma non Rizzoli. Mi piacciono quelli che decidono e non quelli che amministrano. L’arbitro di ieri ha deciso di impostare la partita anche per il livello e la qualità dei giocatori che aveva di fronte.

Non mi è mai piaciuto il suo modo di arbitrare ma ieri invece si, è stata una partita spettacolare anche per questo".