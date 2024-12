CdS, Salvione: “Lukaku è un problema nel problema, deve crescere la fase offensiva”

Pasquale Salvione, direttore del Corrieredellosport.it, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il problema del Napoli non è Romelu Lukaku, il problema è che il Napoli deve crescere nella fase offensiva e questo va oltre il singolo giocatore. Lukaku è un problema nel problema perchè i numeri del Napoli in fase offensiva sono un po’ deficitari a prescindere dal centravanti. Il Napoli deve crescere nel volume di gioco, con la Lazio ho visto decine di cross tutti imprecisi. La rifinitura deve crescere per consentire a Lukaku di essere più incisiva in fase realizzativa”.