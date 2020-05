Ceccarini: "C'è un nome in pole per la fascia sinistra. Mertens? Penso che rinnoverà"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, ha parlato del futuro di Mertens e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Chelsea e non solo sulle tracce di Mertens, in Italia c'è l'Inter. Ma sono fiducioso per questo rinnovo, credo che ci sarà. Ed è ovvio che a quel punto il Napoli potrebbe decidere di lasciar partire Milik. Le due cose sono collegate. Zielinski? All'interno del club azzurro c'è fiducia, il prolungamento contrattuale è vicino. Fascia sinistra? Tsimikas dell'Olympiacos è l'opzione più calda".