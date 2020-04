Ceccarini: "Icardi operazione complicata, Juve in vantaggio sul Napoli"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore TMW Radio, ha parlato del futuro di Mauro Icardi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Che possa esserci l'ipotesi Napoli per Mauro Icardi credo che sia chiaro. La Juventus vorrebbe andare a prenderlo e confida che possa essere riscattato dal PSG a quella cifra, per poi andare a trattare con il club inglese. Continuo a pensare che Icardi sia nella testa della Juve, ma anche in quella di De Laurentiis. Sia per la Juve che per il Napoli sarebbe comunque un'operazione molto complicata, economicamente consistente. Ad oggi se c'è una squadra che può essere in vantaggio in Italia per me resta la Juventus".