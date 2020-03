Ceccarini: "Il Napoli si prepara ad altri tre rinnovi, ADL pronto a blindare Zielinski"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della situazione in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche con Zielinski penso possa intervenire il presidente De Laurentiis, diciamo che Giuntoli prepara il terreno e poi arriva il presidente per la stretta finale. Zielinski, Maksimovic e secondo me può rinnovare anche Hysaj, e non è detto che se rinnova poi alla fine resta".