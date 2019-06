Ceccarini: "Napoli in pole per Veretout, pronto un altro assalto decisivo"

Tra i principali obiettivi del Napoli per la mediana c'è Jordan Veretout della Fiorentina. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, da Firenze ne ha parlato al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta lavorando da tempo a Jordan Veretout e credo che sia la squadra che ha fatto i più grandi passi in avanti. C'è concorrenza, anche dal PSG, ma il Napoli è avanti. Ci sarà un ulteriore assalto per un giocatore importante come Veretout, che il Napoli vuole prendere con decisione".