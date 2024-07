Ceccarini: "Osimhen? Il Psg vuole liberarsi di giocatori che al Napoli non servono"

vedi letture

Il giornalista di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Marte: “Simeone in uscita? È uno dei possibili partenti anche se non è facile capire in che squadra approderà dipende tutto dall’offerta che arriverà per il calciatore. Hermoso? Il Napoli vuole completare la difesa, Conte vuole sei difensori ed Hermoso è un obiettivo. Prima però c’è da procedere alle cessioni. La rosa del Napoli è di altissimo profilo, anche chi è andato in prestito ha fatto bene e quindi occorre vedere che offerte arriveranno per i calciatori azzurri in lista di partenza.

Osimhen? Il Napoli non vuole contropartite, al momento, anche se sarebbe disponibile a fare un’attenzione sul valore della clausola. Il PSG inoltre ha giocatori in esubero di cui vorrebbe liberarsi ma che al Napoli non servono. Lukaku? È in parola con Conte, attende si sblocchi il mercato in uscita del Napoli per approdare dal suo vecchio mister”.