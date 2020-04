Ceccarini: "Prima di pensare ai colpi in attacco il Napoli deve risolverne le incognite"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato TMW Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha tanti punti di domanda in attacco, come Mertens e Milik. Solo Petagna e Politano sono certi. Callejon è un punto interrogativo e probabilmente andrà via a parametro zero, il Napoli dunque perderà un tassello importantissimo per lo scacchiere azzurro, da ogni punto di vista. E poi c'è Lozano, un investimento da 42 milioni di euro, che ora non ha spazio. Quando saranno chiariti alcuni dubbi là davanti si potrà parlare dei colpi in entrata, ma prima è impossibile".