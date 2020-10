Cecchi Paone: "Protocollo fa schifo e va rifatto, il campionato è a rischio!"

Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il protocollo non funziona, quindi che si sono riuniti a fare? Dal Ministro dello Sport alla Lega fino alla FIGC, devono rifare il protocollo. Il campionato è a rischio. Tra poco si ferma tutto, avremo tanti contagiati perché questo protocollo fa schifo. E questa non è una cosa che dico io. Qui c'è gente strapagata a tutti i livelli, è possibile che nessuno sia riuscito a dire che a settembre avremmo avuto di nuovo grossi guai? Si sapeva che l'autunno sarebbe stato un periodo preoccupante. C'è gente strapagata e non si sa perché".