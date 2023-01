Ceravolo: "Napoli molto forte, ma campionato resta lungo e aperto"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, dirigente e direttore sportivo

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo , dirigente e direttore sportivo: "Juve da temere? Nel calcio conta il risultato e i bianconeri hanno conquistato una vittoria fondamentale con la Cremonese. Il campionato è aperto a tutti, anche se la sconfitta del Napoli con l'Inter ci può stare. È iniziata la seconda parte di stagione, attualmente la squadra azzurra continua ad avere un vantaggio importante in classifica.

Il campionato, tuttavia, è molto lungo, Milan, Juve ed Inter possono continuare a dire la loro. Queste quattro squadre sono tutte in lotta per il titolo, sebbene il Napoli sia la squadra più forte. Gli azzurri possono arrivare fino in fondo".