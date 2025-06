Chiariello: "Lucca ottimo sostituto, Conte punterà su Lukaku! Su Retegui..."

Umberto Chiariello a Radio Crc, nel suo editoriale Punto Chiaro, ha parlato degli ultimi rumors sul mercato del Napoli per quanto riguarda il centravanti: “Tutti sognano il grande attaccante come Gyokeres, un fenomeno che è cercato da mezza Europa. David in Francia ha segnato tanto, ma non è un centravanti fisico. Poi c’è Nunez, un crack al Benfica prima di approdare al Liverpool. Ovvio ci sono i sogni dei tifosi, ma fortunatamente la squadra la fa Antonio Conte con Giovanni Manna e la regia di Aurelio De Laurentiis. Conte cerca un attaccante che dia il cambio a Lukaku e non che giochi assieme a lui e che magari possa alzare anche il livello. Già dalla scorsa estate a Conte piace Lorenzo Lucca e già qualcuno storce il naso. Lorenzo è un 2000 ma quest’anno in Serie A ha già fatto 12 gol dei 14 complessivi in stagione. Lucca assomiglia a Carnevale come l’ex Napoli ha ribadito. Il suo possibile acquisto può essere quella pedina dal nome non grande come lo era invece Carnevale, ma può davvero essere utile al Napoli.

Lucca potrà essere un ottimo sostituto di Lukaku e anche se molti vorrebbero il belga in panchina, ma meglio che sappiate che questo non accadrà perché il mister riparte da lui soprattutto perché si intende a memoria con proprio Kevin De Bruyne. Che sia chiaro, a 34 anni un giocatore può dare ancora tanto mentre chi ne ha 40 anni spende gli ultimi spiccioli di carriera. Se dovesse arrivare Lucca io sarei contento anche perché io lo preferisco a Retegui che è esploso con l’Atalanta, ma se l’avessimo preso al posto di Osimhen lo scorso anno avremmo gridato allo scandalo. I giudizi affrettati non vanno mai bene, io feci lo stesso errore con Juan Jesus e tramite l’ufficio stampa del Napoli mi ha mandato un vocale ricordandomi questa cosa ridendoci sopra. Il Napoli non può prendere tutti fenomeni alla De Bruyne e non sarebbe neanche corretto, oggi dobbiamo completare la rosa con degli under come Juanlu e altri nomi nuovi che arriveranno. Il Napoli è in pole position, ha aumentato il distacco, godiamoci questo momento dove guardiamo tutti dall’alto e non disturbiamo il conducente".