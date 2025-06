Manfredi: “Dossier pronto per Euro 2032, elimineremo pista d’atletica se UEFA lo richiede”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli: “Essere scudettato due volte come Sindaco è una grande soddisfazione. I napoletani continuano a festeggiare e questa è la cosa più bella. La città di Napoli vive un momento di assoluto prestigio nello sport e non solo. Per me e la mia amministrazione è un grande orgoglio.

Abbiamo lavorato molto bene col Presidente De Laurentiis, c’è un rapporto di collaborazione totale anche quando non la vediamo allo stesso modo. Abbiamo lavorato insieme sulla festa dello Scudetto e sulla sfilata del bus. Ora stiamo lavorando per riqualificare il Maradona per i prossimi anni.

Euro 2032? Stiamo preparando un dossier per capire e soddisfare tutte le richieste della UEFA, con la quale siamo in contatto. Dal terzo anello ai parcheggi, proveremo a proporre la miglior soluzione possibile. È un percorso che facciamo insieme al Calcio Napoli, ai dirigenti del calcio italiano e al ministro Abodi.

Pista di atletica via dal Maradona? Anche questo rientra nella nostra discussione della UEFA. La distanza degli spettatori dal campo è uno dei requisiti più delicati. Se fosse necessario eliminarla, provvederemo di conseguenza. E a quel punto sposteremmo la pista d’atletica e le polisportive in un altro impianto. Non lasciamo indietro nessuno.

L’arrivo di De Bruyne? Significa molto, Napoli è ormai una città globale, una meta d’arrivo e non una tappa di passaggio. I campioni arrivano qui per restarci, non per scappare. Napoli ha vinto e continua a vincere nello sport.

Cittadinanza per De Laurentiis? Il presidente sta dando tantissimo alla città, due Scudetti e una squadra competitiva su tutti i livelli. La città deve essere grata per il suo lavoro, sicuramente ci sarà il riconoscimento che merita. Ognuno ha il suo carattere, ma i meriti sono indiscutibili.

L’America’s Cup a Napoli? Un altro grande vanto, aver scelto la nostra città è un riconoscimento della nostra dimensione globale. Adesso tutti a lavorare affinché questo evento possa portare effetti permanenti per la nostra comunità”.