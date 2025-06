Palmeri: "Napoli mai così padrone! Prendere pure Lucca fa capire la potenza..."

"Antonio Conte è stato arrabbiato per vari mesi ed è stato davvero a un passo dal dargliela su con il Napoli, e del resto la paura è venuta a tutti i tifosi napoletani. ADL compreso. Ma vuoi la contingenza del casino alla Juventus che ha reso meno appetibile l’alternativa; vuoi soprattutto l’ennesima pokerata straordinaria di Aurelio che è riuscito a ribaltare il banco quando non sembrava più possibile, vuoi anche la dimostrazione unica di affetto dei tifosi napoletani che ha fatto leva sulla mozione della sensibilità di Andonio, sempre presente; fatto sta che al Napoli hanno preso la decisione migliore possibile per il loro destino e adesso sono guai per il resto della serie A", a scriverlo nel suo editoriale è il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, parlando della forza del Napoli in questo momento storico:

"Al punto che dire che il Napoli sia già il favorito per il prossimo scudetto non è nemmeno così rivoluzionario, è quasi una verità assodata – fatto salvo che i pronostici si fanno il 1 settembre. La campagna acquisti già avviata e minacciosamente progettata da de Laurentiis pone il Napoli non solo come favorito per la prima volta a ottenere il bis scudetto, ma in verità in una posizione dominante nel calcio italiano che il Napoli mai aveva avuto, nemmeno ai tempi di Maradona. Perché è vero che Ferlaino sorprendeva il mondo assicurandosi Diego, ma in ordine cronologico era pur sempre inscalfibile il potere economico degli Agnelli, nonché l’ambizione dell’Inter di pellegrini, ovviamente per non parlare infine della inarrestabile rampante esplosività del Milan di Berlusconi.

Questo Napoli invece si è potuto tenere il miglior allenatore a disposizione; si è potuto comprare un campione come De Bruyne per cui magari non c’era grande competizione ma per il quale serve indiscusso appeal internazionale per poterlo attirare; e soprattutto, de Laurentiis pianifica interventi in ogni reparto per allungare la rosa con qualità che davvero pongono il Napoli in posizione dominante come mai era successo prima. In un certo senso, anche se l’allure di De Bruyne è indiscusso, rende l’idea la padronanza del Napoli però molto più la possibilità di definire l’ingaggio anche di Lorenzo Lucca, piuttosto che l’acquisto del belga. Perché appunto per KDB non c’era altra offerta, ma andare anche su Lucca che servirebbe a ogni grande italiana, in un momento storico di penuria di attaccanti italiani, dichiara la potenza di quanto avrà a disposizione Antonio Conte".