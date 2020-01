Cesarano: "Bisogna recuperare i 3 infortunati, ritrovare equilibrio, acquisti e tagliare in uscita..."

Nel corso di Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha parlato della prova del Napoli e le prospettive: "E' un momento delicato, è facile sparare a zero. Bisogna ragionare sulle scelte da fare in entrata, la grinta non basta, servono anche equilibrio tattico e recuperare gente come Koulibaly, Mertens e Maksimovic, giocatori importanti che mancano. Mi lascia ben sperare la condizione che sta migliorando, va bene Lobotka, ma servono poi un paio di elementi giusti, funzionali, e tagliare qualcuno in uscita. Detto questo, non puoi regalare quei gol all'Inter. Non mi aspettavo chissà cosa, un gioco spumeggiante, ma almeno attenzione in fase difensiva su quei 2 davanti che fanno paura".