Cesarano e le motivazioni: "Se so che andrò via da questa tv, mi passa la voglia di parlare..."

Nel corso di Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha parlato della mancanza di determinazione della squadra testimoniata anche dalle parole di Gattuso: "Se io so che a Canale 21 non mi chiamate più, inevitabilmente cala la mia tensione, non intervengo più, mi passa la voglia. se mezza squadra sa che a giugno andrà via o chiederà di andar via, non ha quella forza, quel mordente, quel sacrificio".