Cesarano fiducioso: "Il Napoli entrerà in zona Champions"

Rino Cesarano, giornalista, ha parlato a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. "Io aspetterei prima di proseguire con questo toto allenatori del Napoli. Dobbiamo aspettare i risultati che otterrà questa squadra. Secondo me il Napoli riuscirà ad entrare in zona Champions. La squadra è convinta di poter esprimere un certo tipo di gioco. Si diverte, ha trovato in Insigne il suo leader di gioco. Ovviamente anche le altre se la giocheranno e penso all'Atalanta o alla Juventus. Sarà importante lo scontro con la Juve.

Simone Inzaghi? E' cresciuto molto. Non credo che la Lazio lo lasci andare così facilmente e lui sta aspettando ma se ci sarà qualcosa di grosso, ci penserà".