Cesarano: "Gattuso? Le colpe sono anche del preparatore atletico per i troppi infortuni"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista: “Dobbiamo giudicare l’andata di Gattuso, ha mostrato diversi limiti e diversi pregi. Alla fine deciderà il presidente se proseguire o meno. Secondo me il presidente vorrebbe voltare pagina. In questo momento bisogna raggiungere l’obiettivo Champions. Bisogna vedere chi ha più responsabilità e prendere decisioni. Non solo l’allenatore ha responsabilità, ma anche il preparatore atletico, dato che il Napoli ha avuto troppi infortuni muscolari. Questo è stato possibile grazie alla compattezza dello spogliatoio, e verrà messo sulla bilancia. La squadra ha cambiato atteggiamento. Prendendo un altro allenatore devi valutare parecchie cose”