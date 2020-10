Cesarano: "I tifosi e il Napoli ora non devono cadere nel vittimismo, bisogna restare sereni"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Rino Cesarano ha commentato la senteza di Juve-Napoli: “E’ una sentenza talmente articolata che ci vogliono degli avvocati superesperti. Mi ha colpito che nella premessa del Giudice Sportivo che dice che a lui è preclusa ogni valutazione sulla legittimità delle Asl e dopo però entra nel merito, citando addirittura gli orari delle Pec. Il Giudice sostiene che inizialmente erano solo chiarimenti, mentre poi la decisione di non partire è arrivata solo la domenica. I tifosi e il Napoli ora non devono cadere nel vittimismo, è vero che il Giudice ha perso tempo per il giudizio perchè ha aspettato tutti gli atti, ma bisogna restare sereni. Il Napoli ha tutte le ragioni da parte sua. L'intervento delle Asl hanno impedito di muoversi agli azzurri, anche nel protocollo è previsto. Quindi la causa di forza maggiore c'è, e il Napoli è stato anche troppo cauto a non esporsi”