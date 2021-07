Cesarano: “Infortunio di Demme ha guastato un ottimo ritiro, ma non c’è da piangersi addosso”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano: "L'nfortunio di Demme ha guastato un ottimo ritiro, ma non c’è da piangersi addosso a mio avviso. Il presidente De Laurentiis e il suo staff stanno pensando a cosa fare e come muoversi sul mercato. Si sta vagliando il profilo di Thorsby. Ounas? Lo vuole il Torino e non solo. Ci sono diverse squadre sull'algerino. De Laurentiis non se ne priverà a cuor leggero".