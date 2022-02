Cesarano: "Non mi dispiacerebbe Anguissa con Lobotka e Zielinski out"

Il giornalista Rino Cesarano intervenuto a Club Napoli All News su Teleclubitalia: “Nonostante sia una gara fondamentale non noto un’atmosfera carica d’ansia e pressione, fattore che ha condizionato il Napoli nelle scorse stagioni.

Koulibaly spero sia impiegato dal 1’, anche se Juan Jesus é stato una sicurezza in tutti i match che ha disputato fino ad ora. Per Anguissa titolare invece ho qualche dubbio, è importante il piano di gara che Spalletti vorrà attuare. Non mi dispiacerebbe uno schieramento di Anguissa con Lobotka, rinunciando a Zielinski. Napoli con tanti giocatori di primo livello, ma i calciatori non soffrono la concorrenza, non si pongono questo problema. Ci sono tante partite, c’è la sfida col Barcellona e giocheranno tutti.

A prescindere dal risultato di sabato il Napoli sarà sicuramente protagonista per la lotta scudetto".