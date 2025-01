Cesarano: "Per lo stadio ADL deve fare presto, ecco quale è il suo sogno"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’editorialista Rino Cesarano: "Meno male che c’è il giornalismo critico e onesto. Il pubblico deve capire che sono loro che stabiliscono chi sono le persone credibili cioè coloro che criticano con una ragione ben precisa e quelli che criticano senza ragione. I giornalisti hanno la loro funzione. Oggi, però, si ritengono tutti giornalisti. Bisogna distinguere le categorie di professionisti.

A volte ci sono osservazioni gratuite, fuori luogo e inopportune. Anche io ero contrario alla cessione di Kvaratskhelia in questo momento storico del Napoli in cui è primo in classifica. Alla luce di quello che offre il PSG, però, e per quello che può servire in futuro ho alzato le mani. A quelle cifre un giocatore si cede. Il calcio è cambiato, le bandiere non esistono più. Il calcio è un'azienda, ormai. Salutiamo Kvara con affetto e gli diamo la mano sperando che lui sia riconoscente al Napoli per quello che gli ha dato, al di là di quello che lui ha dato a noi.

Non tutti i casi gli arbitri non si lasciano condizionare, c’è qualcuno che si lascia condizionare inconsciamente e in buona fede. Il grande club esercita su certi arbitri delle suggestioni particolari ma pian piano ne stiamo venendo fuori, anni fa era peggio. I riflettori oggi sono troppi e gli errori vengono evidenziati subito con le moviole.

Il sogno di De Laurentiis è di abolire la pista d’atletica e farla in un’altra parte. Deve trovare gli agganci giusti ma deve fare presto perché l’età avanza. Le istituzioni potrebbero appoggiare di più delle iniziative per lo sviluppo come è successo a Bergamo.

Calo Atalanta? La squadra è ancora aggressiva. L’Atalanta è una squadra che va a riconquistare la palla con 4 o 5 uomini. Dietro i bergamaschi soffrono un po’, si sentirà la mancanza di Kolasinac e Scalvini non è in una condizione di forma ottimale. Se Gasperini sostiene che Carnesecchi è stato determinante nelle ultime partite vuol dire che in difesa soffre. L'Atalanta l’ho vista in ripresa, diversa da quella di Udine. Il Napoli dovrà fare una grande partita contro i bergamaschi".