Cesarano: “Se vanno via due di questi giocatori si smantella tutto”

"Serve fisicità, gente di gamba e di qualità. E' necessario che Spalletti resti per dare il suo assenso sui prossimi acquisti, mentre un altro allenatore non conoscerebbe la situazione di un organico che non regge certe pressioni". E' l'auspicio del giornalista, Rino Cesarano, intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli All News. "Ospina, Koulibaly, Anguissa e Osimhen deve essere l'asse centrale da cui ripartire. Se vanno via un paio di questi - ha osservato - si smantella tutto e si ricomincia daccapo. In mezzo al campo, Anguissa e Lobotka non bastano e ne servono altri due. Spalletti chiede garanzie perché è stato lui il primo a parlare di scudetto ed è bene chiarire le cose come stanno fin dall'inizio".

Per Cesarano, dunque, "l'area tecnica deve mettere in campo idee giuste e giocatori giusti. Ad esempio il Verona aveva bisogno di 2-3 giocatori a centrocampo e ha preso Barak e Ilic, oltre a Caprari che è andato in doppia cifra facendo cassa con il portiere Silvestri che sostituito da Montipò. Servono, dunque - ha concluso il giornalista - elementi funzionali al progetto a prescindere se si prendano elementi più o meno affermati".