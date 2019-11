Cesarano: "Serve un bagno d'umiltà da parte di tutti. Sulla cessione del Napoli..."

Il giornalista, Rino Cesarano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Dobbiamo pensare in positivo. Mi lasciano ben sperare le dichiarazioni di Lozano. Allan e Ghoulam hanno cominciato a lavorare di nuovo è questo è un buon segnale. Dobbiamo augurarci che nel Napoli torni il sereno, che ci sia un bagno d'umiltà da parte di tutti e riconoscere che tutti hanno sbagliato in questa storia.



Cessione del Napoli? Ci sono buoni rapporti tra ADL e la famiglia Al-Thani, il qatariota è stato invitato a Napoli a vedere qualche partita anche se non nè è rimasto incantato".