Cesari: "Osimhen non si sente tutelato, c'era il rigore su di lui per fallo di Caldara"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, l'ex arbitro Graziano Cesari ha parlato del rosso per Osimhen: "L'atto di Osimhen è da rosso, poi tante volte si fa un'opera di prevenzione. Lui deve ancora abituarsi al campionato italiano, forse non si sente neanche tutelato. C'era un calcio di rigore su Osimhen. Nel contrasto con Caldara lui non tocca mai il pallone ma tocca la gamba di Osimhen. Squalifica? L'arbitro ha spiegato ad Insigne che è uno schiaffo, quindi a mano aperta. La casistica a volte dà 2 turni, a volte 1 con ammenda".