Cesari sulla gara di Orsato: "E' stata difficilissima ma in due episodi è stato coerente"

Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato negli studi di Mediaset la direzione della finale di Champions League di Orsato: "E’ stata una partita difficilissima. 29 falli sono un'eccezione per una partita di Champions. Ci sono due episodi in cui però è stato molto coerente. Potevano anche essere due rigori ma per Orsato sono stati due contatti normali".