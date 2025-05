Cesari: "Venturino, il braccio non è largo, simile a Spinazzola". Auriemma e Mauro non sono d'accordo

Nel corso della trasmissione Mediaset 'Pressing', si è analizzato il toco di braccio di Venturino, avvenuto nei minuti finali di Napoli-Genoa.

Graziano Cesari: “Al minuto 85 Venturino tocca il pallone con il braccio in area, ma c’è una discriminante: il braccio non va verso il pallone. Il braccio non è largo e va verso il corpo, un episodio simile a quello di Spinazzola contro il Lecce. Giusta la decisione”.

Massimo Mauro replica: “Il braccio è largo in realtà. Poi l’arbitro può decidere se darlo o non darlo il rigore, ma il braccio non mi sembra attaccato al corpo. È largo”.

Raffaele Auriemma: “Il Napoli non ha pareggiato per colpa di questo episodio, ma va detto che è calcio di rigore! Il braccio non va verso il corpo ma verso il pallone. Simile a Spinazzola? No! Spinazzola la tocca con il petto, si vede la maglia che si muove perché la tocca di petto, non di braccio. Sono stati assegnati rigori peggiori di questi…”.