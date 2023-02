Cheddira, l'ex allenatore: "Con me era grezzo ma stava crescendo, dico una cosa sul Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Emanuele Troise, allenatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Emanuele Troise , allenatore: “Cheddira? Ci sono i presupposti per farlo giocare nel Napoli, l’ho allenato a Mantova, era un attaccante molto grezzo in fase di crescita e sviluppo, ma con grandi margini di miglioramento. È partito quasi da zero, ma ha una grande capacità di apprendimento e vuole crescere per diventare un top. Ha fatto passi da gigante.

In breve tempo ha bruciato le tappe, non pensavo che avrebbe addirittura avuto la convocazione al Mondiale in così poco. Deve migliorare a livello qualitativo per essere un top, ma credo che lo farà perché alla base c’è l’aspetto fisico che gli ha dato madre natura e a livello tecnico ha voglia di imparare. È un passaggio delicato al Napoli, ma conoscendo le qualità caratteriali del ragazzo che è un professionista che vive per il calcio e ha voglia di imparare, deve essere tutto graduale".