Chi è più forte tra Kvara e Leao? Bagni: "Kvicha meraviglioso! L'altro ha due anni in più..."

Nel forum del Corriere dello Sport sulla sfida tra Leao e Kvaratskhelia s'è espresso anche l'ex azzurro Salvatore Bagni: "Non è che io lo preferisca, ma diciamo che Leao ha due anni in più ed è un po’ più avanti. Con il club ha giocato più partite ad alti livelli, soprattutto in Europa, ed è già stato decisivo: vedi lo scudetto del Milan. Detto questo... Ma quell’altro? Chi s’aspettava una cosa del genere? Ho visto Kvara a 15 anni e mi colpì subito la sua sfrontatezza. Sembra che stia giocando con gli amici, prova e riprova la giocata e guarda sempre la porta. Gli piace. Lui si diverte. Gioca, letteralmente, e il suo calcio è gioia anche quando fa assist per gli altri. È meraviglioso, intelligente, prende spazio, si allarga e quando parte, ciao... Spalletti lo sta gestendo in modo meraviglioso. La vera differenza tra i due? Il prezzo: Kvaratskhelia è costato 10 milioni»".