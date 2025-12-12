Podcast "Chi rischia di più tra Napoli e Inter?", Orlando non ha dubbi: la risposta in diretta

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Ma questa Juve è meno forte di quella dello scorso anno?

"Non ho dubbi su Spalletti, ma i dubbi stanno venendo a lui. Pensava di trovare una squadra più forte, uomini diversi. Lo vedo nervoso, preoccupato. Ad oggi non ha inciso. lo non mi diverto, è una sofferenza, è una squadra che non ha un'idea di gioco. La Juve occupa il posto che merita, è una squadra che non è ancora squadra, ha individualità importanti però se vediamo come gioca il Bologna sarebbe una notizia se vincesse la Juve".

Chi rischia di più in questo turno tra Napoli e Inter?

"L'Inter. Perché giocare su quel campo, in quello stadio, o sei al meglio sennò è una guerra. De Rossi sta facendo un grande lavoro, squadra fisica, molto dura agonisticamente parlando. Serve un'Inter perfetta se vuole vincere. E' una partita insidiosa".