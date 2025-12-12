Capello: "Conte? In Champions serve anche rischiare senza paura di osare"

L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle difficoltà di Conte in campo europeo: "Forse non riesce a trasmettere ai giocatori serenità e forza come in campionato. Quando giochi nelle coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare".

Rischio playoff? "Il Copenaghen (prossimo avversario, ndr) è da prendere con le molle, ma Conte ha una squadra di qualità e deve solo recuperare gli infortunati. È per questo che al Da Luz il Napoli avrebbe dovuto fare di tutto per vincere e ipotecare gli spareggi, considerato che il prossimo turno si giocherà a gennaio, quando avrà più soluzioni".