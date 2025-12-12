"Lang non è da Napoli!", Del Genio risponde a un tifoso in diretta tv

vedi letture

"Lang non è un giocatore da Napoli". Così un tifoso in diretta a Linea Calcio su Canale 8. Risponde in diretta il giornalista Paolo Del Genio: "Non è da Napoli? No, ma non è ancora stato in grado di poter dimostrare di diventare un titolare o uno su cui puntare. Ha dato segnali positivi ma poi altre volte la giocata decisiva che dovrebbe essere nelle sue corde la vediamo raramente. Si impegna, combatte, accelera, fa cose buone ma in quel ruolo bisogna fare quello che fa Neres dall'altra parte, ovvero giocate decisive per vincere le partite. Comunque rispetto a prima i progressi ci sono stati, per me in campo ci può stare, è un giocatore da Napoli ma, ripeto, non ha dato segnali di uno che può fare ancora la differenza".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.