Del Genio: "Formazione? Hojlund top, ma se non è al top meglio non metterlo"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio per parlare di quelle che potrebbero essere le scelte di Conte per la partita contro l'Udinese di domenica pomeriggio: "Mi aspetto almeno 2-3 cambi contro l'Udinese ma anche 5 se ad esempio Hojlund non è in grado di ripetere le straordinarie prestazioni con Atalanta, Roma e Juve. Le informazioni però non le abbiamo noi ma loro. A quel punto vai con Lucca o con Ambrosino. Ci sono giocatori più forti di altri ma se non sono neppure al 50%, quell'altro più debole per quella partita sarà più utile se è più fresco e ripeto questo lo può sapere solo Conte. Lucca penso che non giocando sempre ha le energie per fare una partita di grande intensità come Vergara, Politano e Juan Jesus. I cambi quindi potrebbero essere veramente tanti senza comunque andare a toccare troppo la squadra".

