Chi vince i Mondiali? Caressa: “Dico Inghilterra”. Zazzaroni: “Sicuramente non la Francia”

Caressa: "Chi vince? Io dico l'Inghilterra. Possibili sorprese? Serbia, secondo me è molto forte. La Francia è strafavorita ma solo una volta è capitato che una Nazione ha vinto due volte di fila. Il Belgio è fortissima ma è sempre guidata male dalla panchina. Anche la Polonia potrebbe fare bene".

Zazzaroni: “Chi vince? Sicuramente non la Francia. Non credo l'Inghilterra, l'Argentina non mi ha mai convinto, dietro fanno ridere. Forse il Brasile o il Portogallo".