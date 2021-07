Chiariello ai critici di Insigne: "Com'era, scompare nelle gare importanti? Ve le elenco..."

"Ah, scusate e poi finisco. Ma com’era quella cosa, che nelle partite importanti Insigne scompare sempre? Barcellona, Liverpool, Parigi, Madrid, Borussia Dortmund, Coppa Italia con una doppietta non erano bastate. Fate pace col cervello!", così su twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, dopo il gol di Insigne contro il Belgio ai quarti dell'europeo. In precedenza aveva scritto: "Lorenzo Insigne in Nazionale: Maglia n. 10, Goal n. 10, Match Winner Migliore in campo, E ancora parlate… E mettitev’scuorno!".