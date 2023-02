Chiariello annuncia: “Il Napoli non riscatterà Ndombele a fine stagione”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Fa molto rumore quest’indagine statistica condotta da OPTA sulla percentuale di vittoria di scudetto del Napoli. Per stare larghi, avevamo detto che all’Inter restava un 3% di possibilità di infastidire il Napoli e, invece, siamo stati ottimisti. Tutte le simulazioni fatte da OPTA, portano al 99,46% di possibilità di vittoria dello scudetto del Napoli: in pratica è fatta. Questa storia va solo gestita ai fini della Champions e quindi parte l’epoca del turn over. A me, di fare 6 punti tra Sassuolo ed Empoli non interessa niente, me ne bastano 4 nei miei ragionamenti, non è un problema se il Napoli si inceppa un pochino, a patto che faccia una grande partita a Francoforte.

Più studio l’Eintracht, più mi convinco che il Napoli può fare una grande partita, a patto che sappia gestire senza turn over esagerati, con 3 cambi: Oliveira per Mario Rui, Elmas per Zielinski e Politano per Lozano. Elmas era scalato nelle gerarchie dietro Ndombele, che non sarà confermato a fine stagione, e si era anche lamentato, ma adesso insidia il posto a Zielinski perché più produttivo in zona rete.