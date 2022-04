Chiariello: "C'è un aspetto davvero preoccupante sul Napoli e su Spalletti"

Così su twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, in merito al trend decisamente negativo del Napoli nell'ultimo periodo.

"Il calo atletico del Napoli è preoccupante, al di là di tutti gli altri problemi. E conferma che Spalletti (come Bianchi) parte a spron battuto e finisce in riserva. E da quando il Napoli è uscito dalle Coppe ha fatto meno punti nonostante la tanto agognata "settimana tipo", così su twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, in merito al trend decisamente negativo del Napoli nell'ultimo periodo.