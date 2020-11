Chiariello: "C'è una notizia su Ancelotti, se fosse vero va portato in carrozza col fiocchetto"

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Canale 21 a Super Sport: "Se fosse vero che Ancelotti ci fa avere 11 milioni per Milik all'Everton, va portato in carrozza col fiocchetto". Queste le parole del giornalista sulle notizie che arrivano dall'Inghilterra con l'Everton interessato all'attaccante in uscita dal Napoli.