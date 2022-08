Chiariello: "CR7 gratis + 130mln per Osimhen? Non c'è da discutere: sarebbe affare del secolo!"

Così su twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, in merito ai rumors degli ultimi giorni.

"Parliamoci chiaro: io mi terrei Osi, ma se davvero Mendes riesce a portare CR7 quasi gratis e 130 milioni per Osimhen non c’è manco da discutere, sarebbe l’affare del secolo. Con CR7 e Navas ci sarebbero i leader vincenti in un gruppo forte: dopo Diego, CR7 ci può far vincere", così su twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, in merito ai rumors degli ultimi giorni.